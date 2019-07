Börse in Frankfurt : Fehlende Impulse für Börse - Dax kaum verändert

Frankfurt/Main Nach einem schwungvollen Start in den Tag hat sich der Dax gegen Mittag nur wenig von der Stelle bewegt.

Die Anleger richteten ihren Blick auch auf die Papiere des Lichtkonzerns Osram. Ein am Mittwochabend bestätigtes Übernahmeangebot durch Finanzinvestoren beförderte die Aktien zum Mittag an den zweiten Platz im MDax mit einem Plus von 1,58 Prozent. Sie waren allerdings schon am Mittwoch nach Berichten über eine bevorstehende Offerte deutlich nach oben geschnellt.