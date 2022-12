Konjunktur : Fed hebt Leitzins erneut an

Washington Der Druck auf die US-Notenbank ist wegen der hohen Verbraucherpreise hoch. Zwar scheint sich die Lage nun etwas zu entspannen. Ein Ende der strengen Geldpolitik ist aber noch lange nicht in Sicht.

Zuletzt hatte die Fed vier Mal in Folge den Leitzins um beachtliche 0,75 Prozentpunkte angehoben - insgesamt ist es die siebte Anhebung in diesem Jahr. Fed-Chef Powell hatte im November angedeutet, dass zumindest mit den großen Sprüngen Schluss sein könnte. Die neuen Inflationsdaten des Arbeitsministeriums dürften ihn in dieser Entscheidung bestärkt haben - sie zeigten den fünften Rückgang der Inflationsrate in Folge. Die langfristigen Schätzungen der Verbraucherpreise zeigen allerdings, dass die Teuerungsrate langfristig von den zwei Prozent, die sich die Fed wünscht, noch weit entfernt ist.