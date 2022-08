Agrarpolitik : FDP unterstützt Tierwohlabgabe auf Fleisch

Schweine stehen in einem Stall in Niedersachsen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Berlin/Hannover Auf Milliardenkosten für bessere Bedingungen der Tiere in den Ställen sollen die Bauern nicht sitzen bleiben. Doch wie lässt sich mehr Geld organisieren? Aus Niedersachsen kommt ein Vorstoß.

Die niedersächsische FDP-Fraktion sprach sich in einem Positionspapier für eine „zweckgebundene Tierwohlabgabe auf Fleischprodukte“ aus. Wie Fraktionschef Stefan Birkner erläuterte, ist das Papier auch mit „führenden Köpfen“ der Bundes-FDP abgestimmt. Die Lebensmittelhändler seien dabei in der Verantwortung, „die Belastung für die Kunden so gering wie möglich zu halten und Mehrkosten am besten komplett zu tragen“. In der Ampel-Koalition in Berlin hatte die FDP zuletzt klar gemacht, dass sie Preisaufschläge für Verbraucher angesichts der hohen Inflation ablehnt.