Internet : Facebook-Konzern Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter

Menlo Park Der Umsatz sinkt, die Kosten steigen - jetzt zahlen beim Facebook-Konzern Meta Tausende Mitarbeiter die Rechnung. Am seinem teuren Metaverse-Projekt scheint Konzernchef Mark Zuckerberg festzuhalten.

Online-Boom zu Pandemie-Beginn überschätzt

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in dem Bereich.