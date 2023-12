Konjunktur EZB entscheidet über Geldpolitik

Die Entscheider der Fed rechnen nun für kommendes Jahr im Mittel mit einem Leitzins von 4,6 Prozent. Das deutet auf etwa drei Zinssenkungen im Jahr 2024 hin. Die hohe Inflationsrate ist in den USA in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Nun wollen Fed-Chef Jerome Powell und seine Kolleginnen und Kollegen schauen, ob das derzeitige Niveau ausreichend ist, um die hohen Verbraucherpreise dauerhaft im Zaum zu halten. Powell warnte aber, der Kampf gegen die hohe Teuerungsrate sei noch nicht gewonnen. Der Leitzins in den USA liegt aktuell in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Wert seit mehr als zwei Jahrzehnten und das nun mittlerweile dritte Mal in Folge, dass die Fed auf eine Zinspause setzt.