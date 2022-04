Deutsche Lebensmittelhersteller besorgt : Export-Stopp von Palmöl: Wird Nutella jetzt knapp und teuer?

Beim Blick auf den Kassenzettel könnte manchem Verbraucher derzeit schwindelig werden: Lebensmittel sind so teuer wie nie zuvor. Werden jetzt die nächsten Produkte knapp und teuer?

Der nun überraschende Exportstopp hat innenpolitische Ursachen. Steigende Lebensmittelpreise lösten in Indonesien zahlreiche Proteste aus. Staatschef Joko Widodo fürchtete Unruhen – und folgte deswegen dem Wunsch der Bevölkerung. Mehr als 60 Prozent der Befragten hatten sich laut einer Umfrage für einen Exportstopp ausgesprochen. Angesichts des bald endenden Fastenmonats Ramadan, bei dem zur Feier üppige Mahlzeiten mit viel Bratfett zubereitet werden, soll der Exportstopp die Versorgung im Land bei niedrigen Preisen sicherstellen. Präsident Joko Widodo hat das Teil-Ausfuhrverbot für Donnerstag (28. April) angekündigt. Mindestens 40 Prozent des bisher exportierten Palmöls will Indonesien nun im Land behalten.

Palmöl in jedem zweiten Produkt im Supermarkt enthalten

Palmöl sei in jedem zweiten verarbeiteten Produkt im Supermarktregal zu finden, so Agrar-Ökonom Matin Qaim gegenüber dem „Deutschlandfunk“. Enthalten ist Palmöl etwa in Schokolade, Babynahrung, Brotaufstrichen, Fertiggerichten und in Kosmetikprodukten wie Duschgel oder Seife.