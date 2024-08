Anhörung in Washington Experten: Bolzen an Alaska-Rumpfteil bei Boeing entfernt

Zu Beginn der auf zwei Tage angesetzten öffentlichen Anhörung in der Hauptstadt Washington ließ die NTSB Boeing und Spirit ausführlich die Verfahren in Produktion und Fehlerkorrekturen erläutern. Dabei wurde auch deutlich, dass es zu den Arbeiten an dem Rumpfteil eigentlich mehr Unterlagen geben sollte als der Konzern der NTSB zunächst zur Verfügung stellen konnte. „Wir werden nicht auseinandergehen, bis alle Fragen gestellt wurden“, betonte Behördenchefin Jennifer Homendy.