Automobil-Industrie : Experte: Preisdruck für Mercedes in China „sehr ernstnehmen“

Stuttgart Auf seinem wichtigsten Markt China musste Mercedes-Benz zuletzt für einige Modelle an der Preisschraube drehen. Für Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sollte der Konzern nun einiges grundlegend überdenken.

Mercedes hatte für die reinen Elektromodelle EQE und EQS die Verkaufspreise in seinem wichtigsten Markt China teils deutlich gesenkt. Die Gewinnmargen der batterieelektrischen Topmodelle in China würden aber auf einem gesunden Niveau bleiben, hatte ein Sprecher am Mittwoch gesagt. Die weltweite Nachfrage nach Mercedes-Autos bleibe robust, auch in China. Der Aktienkurs sackte deutlich ab. Kürzlich hatte auch der Elektroautobauer Tesla in China die Preise gesenkt.