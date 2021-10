Autoindustrie : Experte erwartet wegen Chipkrise schwächstes Autojahr

Der anhaltende Mangel an Halbleitern lässt bei den Autoherstellern die Produktion stocken. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Duisburg/Frankfurt Die weltweite Halbleiter-Knappheit trifft die Autoindustrie besonders hart. Die Bilanz für das Jahr 2021 könnte deswegen noch schlechter ausfallen als die des Corona-Jahres 2020.

Auf dem deutschen Automarkt werden nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer in diesem Jahr so wenige Neuwagen zugelassen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Grund sei der anhaltende Mangel an Halbleitern, der die Produktion stocken lasse.