Teures Risiko : Ex-Deutsche-Bank-Chef: Kontrollen nicht immer robust genug

„Ich habe nie in meinem Leben Bonus bekommen. Trotzdem habe ich ihn eingeführt bei der Deutschen Bank. Wer die Besten haben will, der muss bezahlen“, sagt Kopper. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Frankfurt/Main Ihr internationales Geschäft hat der Deutschen Bank auch viel Ärger eingebrockt. Dennoch hält Ex-Chef Kopper den Ausbau bis heute für richtig. Nur an einem Punkt sieht der bald 85-Jährige Versagen.

„Wir waren nicht robust genug in unseren Kontrollen“, sagte Kopper anlässlich seines bevorstehenden 85. Geburtstags (13.3.) der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. „Wenn solche Dinge passieren, braucht es mehr Hire and Fire: Wenn sie viel zahlen, müssen sie wenn nötig auch feuern.“