Eisenbahngewerkschaft : EVG warnt vor Reservierungspflicht - Bahn mit Verlust

Ein Fahrgast steigt in einen Fernzug der Deutschen Bahn. Die EVG spricht sich gegen eine Reservierungspflicht in Zügen aus. Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Neue Vorschläge des Bundes in der Corona-Krise stoßen auf Kritik der Gewerkschaft EVG: Demnach sollen die reservierbaren Plätze in Zügen begrenzt werden. Entschieden ist aber noch nichts.

Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Darin schlägt der Bund eine Ausweitung der Sitzplatzkapazitäten in Fernzügen vor. Zugleich will er die Reservierbarkeit von Sitzplätzen begrenzen. Konkrete Ausführungen dazu waren in einem späteren Entwurf nicht mehr enthalten. Beschlossen ist noch nichts. Die Deutsche Bahn äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Ideen und verwies auf die laufenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern.

EVG-Vorsitzender Hommel fürchtet, dass solche Maßnahmen noch verschärft werden und am Ende auf eine Reservierungspflicht hinauslaufen könnten. Eine solche hat die Deutsche Bahn stets abgelehnt. Hommel wies darauf hin, dass in einem solchen Fall Züge ohne eine Reservierung auch nicht betreten werden dürfen. Aus seiner Sicht würden sich aber nur wenige Reisende daran halten. Für die Zugbegleiter aber sei dies eine unzumutbare Belastung.

Auch der Verein Mofair leitet aus den Vorschlägen des Bundes das Vorhaben einer Reservierungspflicht ab. Er vertritt die Interessen der Bahnkonkurrenz im Güter- und im Personenverkehr. „Noch im April hat die DB Fernverkehr das Ansinnen, eine Reservierungspflicht im Fernverkehr einzuführen, vehement von sich gewesen“, teilte Mofair-Geschäftsführer Matthias Stoffregen am Mittwoch mit. Er kritisierte unter anderem, dass der Bund nicht an andere Verkehrsunternehmen herangetreten sei, um dort über die Umsetzung solcher Maßnahmen zu sprechen.

Unterdessen verschärft sich für die Deutsche Bahn auch die finanzielle Situation. Wie schon im Frühjahr geht die Auslastung in den Zügen aufgrund der neuen Corona-Infektionswelle derzeit deutlich zurück. Inzwischen drohe ein Jahresverlust in Höhe von 5,6 Milliarden Euro, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Mittwoch. Das gehe aus Unterlagen für die Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember hervor.