Tarifkonflikt EVG: Haben noch nicht über Bahn-Warnstreiks entschieden

Die „Bild am Sonntag“ hatte zuvor berichtet, dass die EVG und Verdi für den 27. März bereits einen gemeinsamen Warnstreik planten, bei dem der Verkehrssektor lahmgelegt werden solle. Der EVG-Sprecher bestätigte den Bericht nicht. Auch Verdi wollte sich dazu nicht äußern. „Solche Planungen sind uns nicht bekannt. An Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Die Deutsche Bahn, die dem „BamS“-Bericht zufolge bereits Notfallpläne erstelle, äußerte sich ebenfalls nicht und verwies auf die anstehenden Verhandlungen mit der EVG am Dienstag.