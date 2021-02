Rekordeinbruch 2020 : Eurozone: Wirtschaft im Herbst geschrumpft

Ein Containerschiff verlässt die Terminals in Waltershof im Hamburger Hafen. Foto: Axel Heimken/dpa

Luxemburg 2020 war wirtschaftlich ein Katastrophenjahr. Der Blick ist eigentlich nach vorn gerichtet, doch auch zurück gibt Lichtblicke im Dunkeln. Die Wirtschaft ist in den Herbstmonaten zwar geschrumpft, aber nicht ganz so stark wie erwartet.

In der Eurozone ist die Wirtschaft in den Herbstmonaten wegen der zweiten Corona-Welle geschrumpft, aber nicht ganz so stark wie erwartet.