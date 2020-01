Handys, Tablets und Co. : Europaparlament fordert einheitliche Ladegeräte

Straßburg Die Abgeordneten des Europaparlaments fordern einheitliche Ladegeräte für alle Mobiltelefone und andere Elektrogeräte in der EU, hieß es am Montag in einer Mitteilung.

