Informationstechnologie Europäer wollen sich bei KI zusammenschließen

Le Maire verwies darauf, dass in den USA derzeit noch zehnmal so viel Geld in KI investiert werde wie in Europa. Habeck sprach in diesem Zusammenhang von einer „Risiko-Aversität“ in Europa. Es gebe genug Kapital und genug leistungsfähige Unternehmen, die oft aber noch nicht zusammenfänden. Alle drei Minister plädierten dafür, auch die jeweiligen staatlichen Förderbanken zu nutzen.