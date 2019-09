Kommen niedrigere Preise? : EuGH-Urteil im Autoteilestreit

Luxemburg Der Europäische Gerichtshof (EuGH) könnte in Luxemburg ein richtungsweisendes Urteil für Autobesitzer fällen.

Der Verband wies darauf hin, dass man in einem früheren Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt Anfang 2016 bereits „einen wichtigen Erfolg“ gegen Kia erzielt habe. Damals sei mit „Signalwirkung für den gesamten europäischen Kfz-Ersatzteilmarkt“ geklärt worden, dass Autohersteller die Pflicht haben, „unabhängigen Marktteilnehmern Daten zur Fahrzeug- und Ersatzteil-Identifikation in elektronischer Form zur unmittelbaren elektronischen Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen“. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt kippte die Entscheidung allerdings, der zuletzt mit der Sache befasste Bundesgerichtshof (BGH) verwies sie nach Luxemburg.

Nach Einschätzung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) hat es in den vergangenen Jahren keine signifikante Veränderung der Marktanteile zwischen gebundenem und freiem Ersatzteilhandel gegeben. Einer aktuellen Untersuchung zu Kfz-Ersatzteilpreisen in Europa zufolge liegen die Ersatzteilpreise in Deutschland eher am unteren Ende, sagte VDA-Sprecher Eckehart Rotter. „Der Verbraucher in Deutschland profitiert - wie im Pkw-Markt insgesamt - auch hier von einem intensiven Wettbewerb.“