Nach Corona-Schock : EU-Wirtschaft soll ab Frühling wieder wachsen

Brüssel 2020 war wirtschaftlich ein Katastrophenjahr. Nun soll es in wenigen Wochen wieder aufwärts gehen. Die EU-Kommission weckt Optimismus - weiß aber auch, dass ihre Prognose wacklig ist.

2020 ging es wegen Corona und wegen der Pandemie steil abwärts - nach Daten der EU-Kommission schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone um 6,8 Prozent, in der EU insgesamt um 6,3 Prozent. So dramatisch der Rückgang ausfiel, so blieb er doch etwa einen Prozentpunkt geringer als die noch schlimmeren Prognosen vom November. Nun erwartet die Kommission für die 19 Staaten der Eurozone in diesem und im nächsten Jahr jeweils 3,8 Prozent Wachstum, in den 27 Staaten der Europäischen Union dieses Jahr 3,7 Prozent und 2022 dann 3,9 Prozent. „Die heutige Prognose bietet echte Hoffnung in einer Zeit großer Unsicherheit für uns alle“, meinte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.