Lebensmittel EU-Parlament für weniger strenge Gentechnikregeln

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) teilte mit, dass es am Mittwoch in Brüssel keine Mehrheit für eine Position der EU-Staaten gab. „Es liegt noch kein tragfähiger Vorschlag vor, der den Interessen von Landwirtschaft, Verbraucherinnen und Verbrauchern und Lebensmittelwirtschaft gerecht wird“, so der Minister. Es müssten noch zentrale Fragen geklärt werden, Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit.