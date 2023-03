Umwelt EU-Kommission macht Kompromissvorschlag im Verbrenner-Streit

Wissing hatte der EU-Kommission vergangene Woche selbst einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Der „Spiegel“ berichtete am Dienstag, dass der Minister den Vorschlag der EU-Kommission bereits abgelehnt habe. Aus der FDP hieß es dagegen, dieser sei ein guter erster Schritt, aber noch nicht ausreichend. Man wolle weiter an einer Lösung arbeiten. Aus dem Bundesumweltministerium hieß es, dass einer Zustimmung der FDP an sich nichts mehr im Wege stehen dürfte.