Ehrgeizige Ziele : EU-Entwurf: 195 Milliarden für Energie-Unabhängigkeit

Brüssel In Brüssel wird eine Strategie für die Unabhängigkeit von russischer Energie mit Spannung erwartet. Laut einem Entwurf setzt die EU-Kommission vor allem auf ehrgeizigere Ziele für erneuerbare Energie.

Verbrauch um mindestens 13 Prozent senken

Insgesamt könnte die EU durch die Strategie pro Jahr etwa 80 Milliarden Euro an russischen Gas-Importen sparen, 12 Milliarden an Öl-Importen und 1,7 Milliarden an Kohle-Importen, so der Entwurf.