Umweltschutz : EU-Agrarreform beschlossen - Grüne laufen Sturm

Brüssel Die EU-Agrarreform ist unter Dach und Fach. Doch Umweltverbände und die Grünen erklären ihren Widerstand. Sollen die Auflagen nur schwach gehalten werden, damit das Geld fließt?

Künftig soll mehr Geld in Umwelt- und Klimaschutz investiert werden, wie der Vorsitzende des Agrarausschusses, Norbert Lins (CDU), am Freitag bestätigte. Die Einigung über die für die Jahre 2023 bis 2027 rund 270 Milliarden Euro umfassende EU-Agrarpolitik muss noch formell bestätigt werden.

„Wir Grüne werden diesen Deal nicht unterstützten“, sagte zuvor der EU-Abgeordnete Bas Eickhout. Die Befürchtung sei, dass geplante Verbesserungen für Umwelt und Klima ihre Wirkung verfehlten. So soll zwar künftig ein großer Teil der Gelder an sogenannte Ökoregeln - also freiwillige Umweltauflagen für Landwirte - geknüpft sein, wie diese aber konkret aussehen, sei unklar.