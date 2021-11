Tuningmesse : „Essen Motor Show“ startet - 400 Aussteller

Essen Liebhaber ausgefallener Autos werden wieder im Ruhrgebiet erwartet. Neben den klassischen Themen wie Leistungssteigerung und Individualisierung geht es bei der „Essen Motor Show“ auch um Elektromobilität.

Corona zum Trotz öffnet die neuntägige Autotuningmesse „Essen Motor Show“. Rund 400 Aussteller wollen in acht Hallen bis zum 5. Dezember Fahrzeuge und Zubehör präsentieren, wie die Messe Essen am Freitag berichtete.

Bei einer Motorsport-Simulation können Besucher in einem virtuellen Cockpit Rennen fahren. In einer Sondershow „World of Motorsport“ werden Renn- und Sportwagen aus Vergangenheit und Gegenwart gezeigt. Nicht nur kommerzielle Anbieter stellen aus: Unter dem Motto „tuningXperience“ zeigen in einer Halle rund 100 private Besitzer ihre getunten Fahrzeuge.