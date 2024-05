Auch Geschäfte im Saarland betroffen Modekonzern Esprit meldet Insolvenz an

Esprit ist weltweit in rund 40 Ländern aktiv und hat seine Hauptzentralen in Ratingen und in Hongkong. Deutschland ist der wichtigste Markt für den Konzern. Bundesweit gibt es nach Unternehmensangaben 57 Filialen, in Europa 124. Im Saarland gibt es noch Filialen in Merzig und im Saarpark-Center Neunkirchen. Das große Geschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße wurde bereits vor einigen Jahren geschlossen. Zudem gab es Kleider des Modekonzerns in einigen Geschäften zu kaufen. Unter anderem im Modepark Röther in Völklingen, bei Brinkmann in Homburg, im Pieper Saarlouis und in einigen Filialen von Courage.