Acht Geschäfte in Deutschland : Escada SE stellt Insolvenzantrag

Aschheim Der Luxusmode-Hersteller Escada SE ist zahlungsunfähig. Es ist bereits die zweite Insolvenz der Marke. Der Insolvenzverwalter kennt sie noch vom letzten Mal.

Der Modehersteller Escada SE ist zahlungsunfähig und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Antrag sei am Dienstag beim Amtsgericht München eingereicht worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Ziel des Managements sei die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Rahmen einer bereits eingeleiteten Restrukturierung, erklärte Escada. „Wir werden versuchen, sehr schnell Klarheit zu schaffen über die Zukunftsoptionen, die das Unternehmen als wesentliche Gesellschaft der Escada Gruppe bei realistischer Betrachtung hat“, erklärte der Insolvenzverwalter. Zudem will das Unternehmen „unverzüglich“ Verhandlungen über eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes für die betroffenen 180 Mitarbeiter in der Zentrale und in acht Geschäften in Deutschland aufnehmen.