Lebensmittel : Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte steigen

Wiesbaden Die Preise für Getreide, Kartoffeln und Co. sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Angesichts des Ukraine-Kriegs könnten sie noch teurer werden.

Vor allem teures Getreide, Kartoffeln und Ölsaaten wie Raps trieben die Preise auf ein Plus von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Einen derartigen Anstieg in der Jahresfrist hatte es zuletzt im Mai 2011 gegeben.