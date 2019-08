Umweltschützer warnen : Erstes schwimmendes Atomkraftwerk legt ab

Das erste schwimmende Atomkraftwerk mit dem Namen Akademik Lomonossow liegt am in einem Hafen in der Stadt Murmansk. Die „Akademik Lomonossow“ soll mit zwei Reaktoren an Bord von Schleppern rund 4000 Kilometer weit in den äußersten Nordosten Russlands gezogen werden. Foto: Claudia Thaler.