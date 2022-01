Betrugsprozess : Erste Anklage im Wirecard-Komplex

Die ehemalige Firmenzentrale von Wirecard in Aschheim bei München. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Die erste Anklage im Wirecard-Skandal trifft keinen Manager des Ex-Finanzdienstleisters. Vertriebschef Jan Marsalek wurde möglicherweise selbst um veruntreute Millionen geprellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann 26 besonders schwere Fälle der Geldwäsche verbunden mit Betrug in besonders schwerem Fall und falscher Buchführung vor. Laut Ermittlungen wollten Marsalek, der Angeklagte und weitere Komplizen die 22 veruntreuten Wirecard-Millionen über eine Anlagegesellschaft in deutsche Start-ups investieren und so die kriminelle Herkunft der Gelder verschleiern - daher der Geldwäschevorwurf.