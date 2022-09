Tarife : Erneuter Streik am größten britischen Containerhafen

Erneuter Streik am größten britischen Containerhafen

Container stehen am Hafen von Felixstowe in Suffolk während eines Streiks. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Felixstowe Die Gewerkschaft Unite hat im Kampf um höhere Löhne seit dem Morgen am walisischen Hafen Felixstowe die Belegschaft aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Am größten Containerhafen Großbritanniens haben große Teile der Belegschaft am Dienstag erneut die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Unite hatte im Kampf um höhere Löhne seit dem Morgen am walisischen Hafen Felixstowe zum Streik aufgerufen.