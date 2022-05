Börse in Frankfurt : Erneuter Kursrutsch beim Dax im Sog der US-Börsen

Börse in Frankfurt

Die Dax-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Auf eine zweitägige Erholung folgt im Dax am Donnerstag der nächste Kursrutsch. Der deutsche Leitindex verlor gegen Ende der ersten Handelsstunde 1,70 Prozent auf 13.592,90 Punkte, in der Spitze hatte er sogar 2,5 Prozent nachgegeben.

Am Vorabend war es an den US-Börsen schon wieder zu einem Ausverkauf gekommen. Nach „heißen Inflationsdaten“, wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch fort. Am Mittwoch hatte sich der Dax von der US-Inflation zwar nur kurz aus dem Tritt bringen lassen, doch war die Preissteigerung im April unerwartet hoch.