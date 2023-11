Statistik Erholung der Gastronomie lässt auf sich warten

Im Kampf um das in der Pandemie knapper gewordene Personal können die Betriebe nur selten auf gute Verdienstmöglichkeiten verweisen. Exakt die Hälfte der Gastro-Beschäftigten arbeitete im Oktober 2022 zu Niedriglohnbedingungen. In der Gesamtwirtschaft lag der Anteil an Niedriglohn-Jobs mit einem Stundenlohn von damals 12,76 Euro lediglich bei 15,2 Prozent.