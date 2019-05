Neue Stromleitungen : Eon rüstet Netz für E-Autos mit 2,5 Milliarden Euro auf

Berlin Der Energieversorger Eon will bis 2045 rund 2,5 Milliarden Euro investieren, um sein Netz für die E-Mobilität aufzurüsten. „Klar ist, wir müssen unser Netz ausbauen“, sagte Eon-Vorstand Thomas König bei der Vorstellung der Ergebnisse eines Stresstests.

Die größte Herausforderung bestehe in der Gleichzeitigkeit, etwa wenn alle Autobesitzer ihr Auto am Abend an die Steckdose anschließen und Nacht über voll aufladen wollen. „Das wird zu einer erheblichen Lastspitze führen“, sagte König. Abhilfe schaffen könne sogenanntes netzdienliches Laden: Dabei verschiebe Eon einen Großteil der Nachfrage automatisch in den Abend und die Nacht, ohne dass der Kunde es merke. Dieses „intelligente Lademanagement“ senkt Eons Ausgabebedarf für das Netz laut König um die Hälfte.