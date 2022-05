Energie : Eon-Berechnung sieht Gas-Einsparpotenzial bei Haushalten

München Mehr Photovoltaik-Anlagen, mehr Wärmepumpen und ein Grad weniger Raumtemperatur: Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon könnten so potenziell 103 Terawattstunden Erdgas pro Jahr eingespart werden.

Eon nahm für die Berechnung an, dass zehn Prozent der Wohnhäuser in Deutschland mit Photovoltaik-Anlagen und 20 Prozent der privaten Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Wenn dann in allen übrigen Wohnungen und Häusern mit Gasheizungen die Raumtemperatur um durchschnittlich ein Grad Celsius gesenkt würde, ergäben sich dadurch Einsparungen von insgesamt 103 Terawattstunden Erdgas pro Jahr, teilte Eon in München mit.