Unternehmen : Enormes Gehaltsgefälle in Dax-Unternehmen

Frankfurt/Main In Deutschlands Top-Konzernen ist das Gehaltsgefälle weiterhin gewaltig. Doch mit dem 48-fachen Gehalt ihrer Angestellten stehen deutsche Vorstände international sogar noch bescheiden da.

Betrachtet man den gesamten Vorstand, so zahlt laut DSW im Dax der Softwarekonzern SAP mit durchschnittlich 7,4 Millionen Euro am besten. Bezieht man Pensionen und Einmalzahlungen mit ein, so sticht der Autobauer VW mit besonders hohen Summen hervor. „Vorstände mit einem Millionengehalt können und sollten sich selber um ihre Altersvorsorge kümmern“, forderte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. „Pensionszusagen und -ansprüche gehören in die Mottenkiste.“