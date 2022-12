Umwelt : Energieverbrauch fällt auf niedrigsten Stand seit 1990

Berlin Im zu Ende gehenden Jahr wurde in Deutschland so wenig Energie verbraucht wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Davon gehen Statistik-Experten der Energiewirtschaft aus.

Der Energieverbrauch in Deutschland fällt laut einer Hochrechnung von Experten in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. Im Vergleich zum Vorjahr werde der Verbrauch um 4,7 Prozent auf 11.829 Petajoule zurückgehen, wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen am Dienstag in Berlin berichtete.