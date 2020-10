Höhe der EEG-Umlage : Energieverband fordert spürbare Entlastung bei Strompreisen

Berlin Heute wollen die Betreiber der großen Stromnetze die rechnerische Höhe der EEG-Umlage für 2021 bekanntgeben. Der Energieverband BDEW hat eine Vorstellung, wie diese ausfallen sollte.

Andreae sagte, durch eine weitergehende Deckelung der EEG-Umlage und einer Senkung der Stromsteuer könnten gleich mehrere Ziele erreicht werden. „Zum einen würde es alle Haushalte in Deutschland beim Strompreis entlasten. In Zeiten, in denen die staatlichen Abgaben und Umlagen über die Hälfte des Strompreises ausmachen, wäre das ein wichtiges Signal an die Verbraucher. Zum anderen würden umweltfreundliche strombasierte Anwendungen wie die Elektromobilität oder Wasserstoff wettbewerbsfähiger gegenüber fossilen Energieträgern wie Heizöl, Benzin oder Diesel werden.“