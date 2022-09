Friseur bis Informatiker : Energiepauschale von 181 bis 237 Euro – mit diesen Berufen gibt’s den größten Netto-Zuschuss

Im September ist es so weit: Die Energiepauschale von 300 Euro kommt. Doch Vorsicht: Davon geht noch Lohnsteuer ab. Für diese Berufsgruppen bleibt vom Energiekostenzuschuss am meisten netto übrig.

Ob Sprit- oder Heizkosten – Energie wird teurer. Vorerst ist kein Ende der Preissteigerungen in Sicht. Zum Entlastungspaket der Bundesregierung gehört deshalb die Energiepauschale: 300 Euro sollen als Energiekostenzuschuss mit dem Septembergehalt unter anderem an alle Erwerbstätigen ausgezahlt werden. Doch wer schon fest mit 300 Euro mehr im Portemonnaie kalkuliert hat, dürfte eine unschöne Überraschung erleben. Denn: Die Energiepauschale ist steuerpflichtig.

Von der Energiepauschale wird erst die Lohnsteuer abgezogen

Bis zu 1150 Euro – Familien, Rentner, Studenten & Co: Wer bekommt am meisten Geld vom Staat?

Entlastungspaket der Bundesregierung : Bis zu 1150 Euro – Familien, Rentner, Studenten & Co: Wer bekommt am meisten Geld vom Staat?

Was bleibt von der Energiepauschale netto übrig?

Wir gehen in unseren Beispielen von Erwerbstätigen in Vollzeit und Steuerklasse 1 aus und veranschlagen das mittlere Gehalt, das die Bundesagentur für Arbeit für den jeweiligen Beruf ermittelt hat – eventuelle Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld sind dabei nicht berücksichtigt. Der Beruf, das mittlere Brutto-Monatseinkommen und was von der Energiepauschale bleibt:

Wer die Energiepauschale erhält – und wer nicht

Anspruchsberechtigt sind alle Erwerbstätigen – ob sozialversicherungspflichtig angestellt, Selbstständige, Minijobber, in Altersteilzeit, Werkstudenten oder Menschen mit Behinderungen, die in einer entsprechenden Werkstatt beschäftigt sind. Auch Grenzpendler und Grenzgänger profitieren von der Energiepauschale. Rentner und Studierende hingegen gehen leer aus – es sei denn, sie haben an mindestens einem Tag im Jahr 2022 offiziell Einkünfte erzielt. Der Sozialverband VDK sieht hier den sozialen Frieden in Gefahr und fordert die Energiepauschale für alle.