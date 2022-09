200 Euro : Entlastungspaket III: Einmalzahlung für Studenten kommt später – aus diesem Grund

Die Einmalzahlung von 200 Euro, die Studierende im Rahmen des Entlastungspaketes bekommen sollen, wird wohl erst 2023 ausgezahlt. CSU-Abgeordnete kritisiert Bildungsministerin scharf.

Energiepauschale für Studenten: Regelung der Auszahlung ungeklärt

Unklar ist auch, wie das Geld bei den Empfängern ankommen soll. Denn anders als Rentner, die ebenfalls eine Energiepauschale bekommen sollen, erhält das Gros der Studierenden keine regelmäßigen Zuwendungen vom Staat. Ihre Bankverbindungen sind nicht zentral erfasst und auch den Hochschulen in der Regel nicht bekannt.

„Die genauen Modalitäten der Auszahlung“ hingen von „Beratungen des Bundes mit den Ländern“ ab, denen man nicht vorgreifen wolle, schreibt Jens Brandenburg (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, in seiner Antwort auf eine schriftliche Frage der CSU-Abgeordneten Katrin Staffler.

Scharfe Kritik an Bundesministerin für Bildung und Forschung

In diesem Zusammenhang kritisiert Staffler: „Die Bundesregierung lässt Studierende in der aktuellen Krise bisher völlig im Regen stehen.“ Die Auszahlung des 200-Euro-Zuschusses drohe „an der Planlosigkeit“ der Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zu scheitern. Die Studenten bräuchten dringend Entlastung – „auch wenn allen klar ist, dass der 200-Euro-Zuschuss per Gießkanne bei vielen Studierenden nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein sein wird“.