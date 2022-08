Wer profitiert, wer nicht? : Energiepauschale, 9-Euro-Ticket, Steuersenkungen: So sichern Sie sich das Entlastungspaket der Regierung

Energiepauschale, 9-Euro-Ticket, Steuersenkungen: So sichern Sie sich das Entlastungspaket der Regierung

Angesichts der steigenden Energiepreise hat die Bundesregierung eine Energiepauschale im Rahmen eines Entlastungspakets beschlossen. Dieses soll Verbraucher finanziell entlasten. Wie sie funktioniert und wer davon profitiert.

Mit umfangreichen und milliardenschweren Entlastungen für die Menschen in Deutschland reagiert die Ampel-Koalition auf die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise. Dazu zählen neben der 300 Euro Energiepreispauschale auch ein Zuschuss von 100 Euro für Empfänger von Hartz IV, ein Kinderbonus, ein Tankrabatt und ein vergünstigtes Monatsticket für den ÖPNV.

Was beinhaltet das Entlastungspaket der Bundesregierung?

Wie bekommt man die Energiepauschale?

Sie müssen nicht selbst aktiv werden, um sich die Energiepauschale zu sichern. Das Geld wird vom Arbeitgeber als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, bei Selbstständigen wird stattdessen die Steuer-Vorauszahlung gesenkt. Die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt am Ende also entsprechend weniger raus - wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe. So werde die Mitte der Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlastet, heißt es im Ampel-Papier.