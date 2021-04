Pandemie : Energiekonzern RWE will Beschäftigte gegen Corona impfen

Energiekonzern RWE will Beschäftigte gegen Corona impfen

Das Gebäude des RWE-Campus in Essen. (Archivbild). Foto: Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf RWE will bereits nächste Woche damit beginnen, Beschäftigte gegen Corona zu impfen. Sobald den Betrieben Impfstoff zur Verfügung steht, könnte es ganz schnell gehen.

Der Energiekonzern RWE steht in den Startlöchern, um Beschäftigte gegen das Coronavirus zu impfen. „RWE könnte nächste Woche loslegen - wenn es Impfstoff für die Betriebe gibt“, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz der „Rheinischen Post“.

„Unsere 17 Betriebsärzte stehen bereit, sie könnten 80 bis 100 Mitarbeiter am Tag impfen. Dann wären wir in zwei Wochen mit der Belegschaft durch und würden anschließend anbieten, die Familien der Mitarbeiter zu impfen.“ An vielen Standorten seien Test- und Impfstraßen schon eingerichtet.