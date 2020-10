Kompromiss in Sicht? : Endspurt in Verhandlungen im EU-Agrarreform

Luxemburg Wohl jeder isst Lebensmittel vom Acker oder aus dem Stall. Aber unter welchen Bedingungen produzieren Landwirte in der EU? Derzeit laufen entscheidende Verhandlungen über eine Agrarreform. Die deutsche Ministerin Julia Klöckner prophezeit: „Es wird noch ein langer Tag.“

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verhandelte am Dienstag mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg über eine gemeinsame Position.

Die zu überwindenden Gräben waren hoch. „Es wird noch ein langer Tag“, sagte Klöckner am Mittag. Einige Stunden später zeichnete sich ab, dass eine Einigung wohl frühestens am Abend gelingen könnte - wenn überhaupt. Weil Deutschland derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, leitet die Klöckner (CDU) die Verhandlungen.

Umweltschützer hingegen setzen hohe Hoffnungen in eine umwelt- und klimafreundlichere Agrarpolitik. So soll die Landwirtschaft, die für einen großen Teil der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist, dazu beitragen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird.

Ein Großteil des Geldes geht bislang in der sogenannten ersten Säule als Direktzahlungen an die Bauern. Dabei richtet sich die Summe in erster Linie nach der Größe der bewirtschafteten Fläche - besonders große Höfe bekommen also besonders viel Geld. Ein kleinerer Teil des Geldes geht in der zweiten Säule unter anderem in die Entwicklung des ländlichen Raums.