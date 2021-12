Luftverkehr : Emirates übernimmt letzten Riesenjet A380 bei Airbus

Der erste Airbus A380 startet am 29.07.2008 vom Werksflughafen in Finkenwerder Richtung Dubai. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Hamburg/Dubai Der weltgrößte Passagierjet A380 von Airbus übertrumpft sogar den legendären Boeing-Jumbo 747. Trotzdem haben sich Airlines von dem doppelstöckigen Flugzeug verabschiedet.

Emirates hat am Donnerstag in Hamburg den letzten noch ausstehenden Airbus A380 übernommen. Das teilte die arabische Fluggesellschaft am Nachmittag mit. Insgesamt hat Airbus seit dem A380-Programmstart vor 21 Jahren 251 Maschinen dieses Typs gefertigt und an 14 Airlines ausgeliefert. Emirates ist mit 123 gekauften Maschinen mit großem Abstand der wichtigste A380-Kunde.