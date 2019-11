Kampf um Fachkräfte : Elternzeit bei vollem Gehalt: Firmen werben um Mitarbeiter

Böblingen Der Kampf um die besten Kräfte auf dem Arbeitsmarkt wird härter. Immer mehr Unternehmen setzen auf familienfreundliche Zusatzleistungen, um Arbeitnehmer zu gewinnen und zu halten. Eine im Schwabenland ansässige Firma setzt nun ein Ausrufezeichen.

Das Angebot könnten Mütter und Väter bei Geburt oder Adoption eines Kindes rückwirkend ab Mai in Anspruch nehmen und es gelte auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, teilte der in Böblingen ansässige deutsche Ableger des US-Konzerns mit. Die Initiative sei ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, hieß es von der Firma, die weltweit rund 60.000 und hierzulande rund 2100 Mitarbeiter beschäftigt.

Man wolle die Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen motivieren, „indem wir ihnen helfen, ihre Karriere mit ihrem Familienleben in Einklang zu bringen“, sagt der Personal-Geschäftsführer fürs Deutschland-Geschäft, Ernst Reichart. Da hilft zweifelsohne auch Bares. Das gesetzliche Elterngeld in Deutschland beträgt maximal 1800 Euro netto pro Monat. „Bei den Verdiensten, die wir in der IT-Industrie haben, bietet eine Weiterbezahlung des ganzen Gehalts also einen enormen Vorteil“, sagt Reichart. Sicher sei: „Wenn Menschen an Freiheiten gewinnen, sind sie auch leistungsfähiger.“