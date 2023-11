US-Pharmariese Eli Lilly baut Werk in Alzey - Boomgeschäft Abnehmspritze

Der Standort in Alzey 30 Kilometer südlich von Mainz solle ab 2024 gebaut und 2027 in Betrieb gehen, kündigte der Produktionschef von Eli Lilly, Edgardo Hernandez, am Freitag an. Damit will der Konzern auch vom boomenden Geschäft mit Abnehmspritzen profitieren, das in den USA einen Hype erzeugt hat.