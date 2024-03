Immobilien Elbtower-Insolvenzverwalter: Verkaufsprozess startet bald

Die Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft widersprechen indes der Erwartung eines zügigen Verkaufs des Elbtowers unter Verweis auf den Kaufvertrag. Der regele, „dass bis ein Jahr nach Fertigstellung das Grundstück nicht weiterverkauft werden darf“. In einer Anfrage der Linksfraktion habe der Senat bestätigt, dass diese Verfügungsbeschränkung weiterhin gelte. „Nur wenn der Senat zustimmt, kann also ein Weiterverkauf stattfinden“, so die Linke.