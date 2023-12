Tarifstreit Einzelhandel: Streiks trotz neuem Verhandlungstermin

Im Tarifkonflikt des Einzelhandels will die Gewerkschaft Verdi trotz eines neuen Verhandlungstermins an den angekündigten Warnstreiks festhalten. „Von dem Verhandlungstermin in Hamburg unberührt bleiben die aktuellen bundesweiten Streiks in dieser Woche bis Heiligabend“, teilte Verdi mit. „Sie werden wie geplant weiter stattfinden.“