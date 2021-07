Corona-Lockerungen : Einzelhandel im Mai wieder mit besseren Geschäften

Zahlreiche Menschen laufen durch die Königstraße in Stuttgart. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Wiesbaden Wegen der Lockerungen der Corona-Maßnahmen, durften Geschäfte im Mai wieder mehr Menschen empfangen. Das schlägt sich auch in den Umsätzen des Einzelhandels nieder, wie Daten zeigen.

Dem Einzelhandel in Deutschland geht es dank zunehmender Lockerung der Corona-Einschränkungen im Mai wieder besser.

Von April auf Mai des laufenden Jahres stiegen die Umsätze sowohl preisbereinigt also real (plus 4,2 Prozent) als auch nominal (plus 4,5 Prozent), wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.