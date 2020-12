„Gender Pay Gap“ : Einkommensnachteil für Frauen wird nur langsam kleiner

Eine Frau während ihrer Arbeit in einem Bürogebäude in Berlin. Foto: Daniel Naupold/dpa/Symbolbild

Wiesbaden Noch immer gibt es zwischen Frauen und Männern eine Einkommenslücke - selbst bei gleicher Tätigkeit und vergleichbarer Qualifikation.

Frauen haben in Deutschland auch im vergangenen Jahr durchschnittlich deutlich weniger verdient als die Männer. Die Einkommenslücke, der so genannte Gender Pay Gap, sank im Vergleich zu 2018 um einen Punkt auf 19 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete.