Lange Laufzeit vereinbart : Einigung in Chemie-Tarifgesprächen: 1,8 und 1,3 Prozent mehr

Einigung in Chemie-Tarifgesprächen: 1,8 und 1,3 Prozent mehr

Wiesbaden Mehr Geld, eine neue Pflegezusatzversicherung und ein Zukunftskonto zum Ansparen von Arbeitszeit: Mehr als eine halbe Million Chemie-Beschäftigte können sich über ein Bündel von Vorteilen freuen. Es gibt aber auch Wermutstropfen.

Die 580.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche bekommen mehr Geld und eine neue arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC einigten sich auf ein Lohnplus von 1,5 Prozent von Juli 2020 an.

Von Juli 2021 an sollen die Bezüge um weitere 1,3 Prozent für neun Monate steigen, wie beide Seiten am Freitag in Wiesbaden mitteilten. Für das erste Halbjahr 2020 soll es Einmalzahlungen geben.