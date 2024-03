Gesundheit Einige Einzelhändler wollen „Spuckschutz“ beibehalten

In den bundesweit 160 Bauhaus-Baumärkten sind die Scheiben mit Ausnahmen weiter vorhanden, heißt es. An neueröffneten oder umgebauten Standorten werden sie als fester Bestandteil der Erstausstattung mit verbaut. „Daran soll sich erst einmal nichts ändern.“ Auch in den Möbelhäusern von Ikea werden die Scheiben immer noch eingesetzt. Der grundsätzliche Nutzen bleibe unabhängig von der Pandemie bestehen, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen und das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Ein flächendeckender Rückbau sei nicht angestrebt, der Einsatz jedoch freigestellt.