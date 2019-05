Perspektive : Eberspächer in Neunkirchen kann weitermachen

Esslingen/Neunkirchen Das saarländische Werk von Ebers­pächer in Neunkirchen ist für die nächsten Jahre abgesichert. Das Management des schwäbischen Familienunternehmens sagte am Mittwoch in der Bilanz-Pressekonferenz in Esslingen, es gehe in Neunkirchen bergauf.